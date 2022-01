Troppo Nadal: finisce in semifinale il sogno di Berrettini

Uno straordinario Rafa Nadal piega in 4 set Matteo Berrettini in semifinale agli Australian Open. Il campione spagnolo, che approda alla sua 29esima finale Slam (la sesta in Australia) ha dominato i primi due set 6-3 6-2 insistendo sul rovescio del romano. Nel terzo set la reazione di Berrettini, che sale col dritto e il servizo e vince 6-.3, nel quarto set l'equilibrio è spezzato da un turno di servizio incerto di Matteo sul 3-4 e Nadal ha chiuso 6-3. Berrettini sale comunque numero 6 al mondo.

Nadal, che ha ammesso a fine partita che nei primi due set ha espresso il suo tennis migliore da parecchio tempo, affronterà in finale il vincente dell'altra semifinale tra Medvedev e Tsitsipas.