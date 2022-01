Francesca Fiorellini vince il Portuguese International Ladies Amateur

Nella prima gara internazionale del 2022, l'Italgolf festeggia subito un grande successo. Francesca Fiorellini, infatti, ha vinto la 92esima edizione del Portuguese International Ladies Amateur, torneo che si è tenuto a Palmela, nel distretto di Setubal, sul percorso del Montado Golf Resort (par 72). L'atleta romana, protagonista nel 2021 con il successo al Campionato Nazionale Femminile/Trofeo Giuseppe Silva, al Campionato Nazionale Ragazze/Trofeo Silvio Marazza, agli Internazionali di Francia U21/Esmond Trophy e dopo essere stata una delle artefici del trionfo europeo alla PING Junior Solheim Cup e del team dell’Europa Continentale al Junior Vagliano Trophy, ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi confermandosi sempre più una grande promessa del golf italiano.

La classe 2005 si è imposta con 279 (70 69 68 72, -9) colpi davanti alla francese Maylis Lamoure, seconda con 282 (-6), e alla tedesca Helen Briem, terza con 284 (-4). L'azzurra, terza dopo il primo giro, ha chiuso il secondo round in testa e da quel momento non ha più abbandonato la leadership, gestendo il vantaggio accumulato al termine del 'moving day' nell'ultimo e decisivo atto.

L'Italia, grazie all'exploit di Francesca Fiorellini, torna al successo in questa competizione: l'ultimo fu quello targato Alessia Nobilio nel 2020. L'azzurra succede nell'albo d'oro alla francese Lucie Malchirand che, nel 2021, vinse anche il Ladies Italian Open (prima di passare al professionismo).

Buona prova anche per Sophie Bierstorfer, che ha chiuso in 20/a posizione con un totale di 295 (70 77 73 75, +7). Rebecca Galasso (78 74 73 72) e Charlotte Cattaneo (77 72 74 74), invece, si sono piazzate 23/e con 297 (+9). Giulia Foresta, Giulia Bellini, Matilde Partele, Paris Appendino, Lorena Rossettin e Marta Spiazzi non hanno superato il taglio.