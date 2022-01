Sara Fantini subito vicina ai 70 metri nel martello

Due lanci a ridosso dei settanta metri nell’esordio stagionale di Sara Fantini, nella prima fase regionale dei Campionati italiani invernali.

A Faenza (Ravenna) l'azzurra spedisce il martello a 69,46 con il terzo tentativo, ripetendo poi la stessa misura nella sesta e ultima prova. È il miglior debutto di sempre in carriera per la 24enne emiliana, protagonista l’anno scorso alle Olimpiadi dove la portacolori dei Carabinieri ha raggiunto la finale, dopo essere salita al terzo posto nelle liste italiane di sempre con 72,31 nel meeting di Madrid.

Prima gara dell’anno per un’altra finalista a cinque cerchi. La discobola Daisy Osakue riparte con 57,76 sulla pedana di Novara, al quinto turno, prima di rinunciare all’ultimo lancio a scopo precauzionale in seguito a un fastidio alla schiena avvertito nei giorni scorsi. Anche la torinese delle Fiamme Gialle si è piazzata dodicesima ai Giochi di Tokyo, eguagliando il record italiano di 63,66 in qualificazione.