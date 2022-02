Manassero dà spettacolo in Arabia: da solo in testa davanti a un field stellare

Il Saudi International di golf inizia nel segno di Matteo Manassero. A King Abdullah Economic City avvio show per l’atleta italiano che, con una prova bogey free chiusa in 62 (-8) colpi, con otto birdie, dopo il primo round è da solo in testa alla classifica del terzo torneo dell’Asian Tour 2022. «Sono davvero felice per questo inizio, è stato uno di quei giorni in cui tutto ha girato per il verso giusto. Ma la gara è ancora lunga e spero davvero di continuare a fare bene», ha detto il 28enne di Negrar (Verona) alla fine del suo round.



Sul percorso del Royal Greens & Country Club (par 70), bagarre al secondo posto condiviso, con uno score di 64 (-6), dall’inglese Sam Horsfield, dallo spagnolo Adri Arnaus, dal giapponese Ryosuke Kinoshita e dagli americani Bubba Watson e Harold Varner III.

Nell’evento clou della Superlega araba, che vede in gara anche tre tra i migliori dieci golfisti al mondo, il golfista veneto s'è preso la scena mettendo tutti in fila. Da Dustin Johnson (quinto nel world ranking), campione in carica (ha vinto questo evento anche nel 2019 e s'è classificato secondo nel 2020) e settimo con 65 (-5) al termine delle prime 18 buche, a Xander Schauffele (ottavo nell’ordine di merito mondiale e medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo), 23/o con 67 (-3) al pari, tra gli altri, di Phil Mickelson. Fino ad arrivare al californiano Bryson DeChambeau (per lui anche un triplo bogey alla buca 7, par 4), solo 85/o con 73 (+3), a cui la Saudi Golf League (SGL) secondo il sito Sportsmail avrebbe offerto 100 milioni di sterline per farne il volto e l’emblema della nuova potenza del green. Più giovane vincitore nella storia dell’ex European Tour (oggi DP World Tour), Manassero nel settembre 2020 e a distanza di oltre sette anni dall’ultima volta ha ritrovato il successo nel Toscana Alps Open, torneo dell’Italian Pro Tour inserito anche nel calendario dell’Alps Tour. Ma è dal 2013 (BMW PGA Championship) che Manassero non riesce a imporsi tra i grandissimi della disciplina. E chissà che il digiuno non possa interrompersi al Saudi International. Entrato nel field grazie a un invito, Manassero (al debutto nel 2022) è stato il mattatore della prima giornata. E le sue gesta hanno scatenato la reazione anche della stampa americana. GolfDigest, tra i più autorevoli siti d’informazione di golf, nel lodare la sua performance ha parlato di «una buona notizia in mezzo al tumulto che sta vivendo il golf professionistico».