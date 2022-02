Lesione al crociato: campionato finito per Gabbiadini. Alla Samp arriva Giovinco

Campionato finito per l’attaccante Manolo Gabbiadini che dovrà stare fermo sei mesi a causa dell’infortunio di ieri a metà primo tempo nel match col Sassuolo. «Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in mattinata hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico - si legge nella nota del club - le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni. Dopo l'intervento il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo». Grandi manovre in casa della Sampdoria che attraverso un comunicato ha ufficializzato il rinnovo fino al 30 giugno 2025 dell’esterno destro difensivo polacco Bartosz Bereszynski. Un giusto riconoscimento per il giocatore, titolare della Nazionale maggiore della Polonia arrivato in maglia blucerchiata nel 2017 collezionando fino ad ora 150 presenze. Oggi intanto si conoscerà l’esito degli esami per Manolo Gabbiadini uscito anzitempo ieri col Sassuolo per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ma intanto la Sampdoria si sta cautelando con l’ex Juve, Toronto e Al-Hilal (da cui si è svincolato ad agosto) Sebastian Giovinco.

Giovinco è atteso in serata a Genova, domani previste le visite mediche e in caso di esito positivo firmerà un contratto fino a giugno con opzione per l’anno successivo. Non gioca una partita ufficiale dalla scorsa estate, e questo è l’unico punto interrogativo di questa operazione.