Pechino, delusione Moioli nello snowboard: dopo lo show, cade nella semifinale. Out Brignone

Dopo un avvio show nello snowboard cross per Michela Moioli è grande la delusione per l’azzurra nella gara di cross alle Olimpiadi di Pechino. La portabandiera italiana è stata infatti eliminata in semifinale: dopo una buona partenza l’azzurra lascia sfogare le avversarie nelle prime curve e si mette dietro. La francese Trespeuch la sorpassa e la manda in terza posizione: non riesce il recupero nel finale e viene clamorosamente eliminata. Moioli, campionessa olimpica in carica e sempre prima fino a qui, si giocherà le small finals dal 5 all’8 posto.

Dopo la festa per la medaglia d’argento in gigante, la Brignone non si ripete: nello slalom speciale dopo aver chiuso la prima manche ventesima esce nella seconda sbagliando nel finale della sua discesa. Nello slalom donne si aggiudica l’oro la slovacca Petra Vlhova. Argento alla austriaca Katharina Liensberger , bronzo alla svizzera Wendy Holdener. Cocente delusione anche per Mikaela Shiffrin: dopo l’uscita nello slalom gigante, esce anche nello slalom. Niente medaglie per una delle grandi favorite per l’oro Spettacolo a Shougang nella finale dello sci freestyle big air uomini. Il norvegese Birk Ruud conquista l’oro con 187.75 punti: sicuro della medaglia più preziosa già prima della sua terza run, fa il suo ultimo salto con la bandiera norvegese in mano. Secondo lo statunitense Colby Stevenson (183.00), terzo lo svedese Henrik Harlaut (181.00). L’esordio Olimpico del diciottenne italiano Leonardo Donaggio è ottimo: chiude al quinto posto con 172.00 punti.