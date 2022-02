Salernitana, è ufficiale l'esonero di Colantuono

Stefano Colantuono non sarebbe più l'allenatore della Salernitana. Il tecnico romano sarebbe stato sollevato dall’incarico dopo l’incontro con la società, alla ripresa degli allenamenti sotto la pioggia. Il pareggio, dunque, non sarebbe bastato con Colantuono già in bilico alla vigilia della trasferta ligure. Tra l’altro, secondo fonti ufficiose, Colantuono avrebbe già lasciato Salerno in direzione Roma. Sembrerebbe che a far pendere l’ago della bilancia verso l’esonero sia stato lo stesso presidente Danilo Iervolino. Per la sostituzione al momento sarebbe una corsa a tre, con Castori, l'allenatore della promozione che ha iniziato la stagione, che sarebbe stato contattato. Non solo lui, con gli altri papabili che sarebbero Nicola e Pirlo, con quest’ultimo non molto convinto nel mettersi a disposizione.

Era nell’aria da ieri, adesso è ufficiale. La Salernitana ha "sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Stefano Colantuono, unitamente all’allenatore in seconda, Gianfranco Cinello, e al match analyst, Sandro Antonini". "Ringraziandoli per la professionalità profusa la società augura loro le migliori fortune professionali", ha precisato il club campano.



Adesso Davide Nicola, uno specialista nei salvataggi in extremis in massima Serie, potrebbe sostituire il tecnico di Anzio alla guida della Salernitana. Nicola potrebbe essere ingaggiato fino a giugno, con opzione per il prossimo anno, in caso di salvezza. Nel frattempo, variazione nel programma di allenamento, con la squadra che si ritroverà soltanto nel pomeriggio per la seduta di allenamento, magari con il nuovo tecnico.