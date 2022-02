Il Lecce perde la testa. Le partite di oggi: I risultati e la classifica

Brescia batte Crotone 1-0 (1-0) nel posticipo della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Ezio Scida di Crotone. Il gol: ne l primo tempo Tramoni su rigore al 35'.

Alessandria e Lecce 1-1 (0-0) nel posticipo della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. I gol: nel secondo tempo per i padroni di casa Di Gennaro al 5' e Coda per gli ospiti al 37'.

Como batte Frosinone 2-1 (2-1) nel posticipo della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Benito Stirpe di Frosinone. I gol : nel primo tempo per gli ospiti Gliozzi al 28', per i padroni di casa Zampano al 37' e per i lariani Ioannou al 43'.

Ascoli batte Benevento 2-0 (0-0) nel posticipo della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Ciro Vigorito di Benevento. I gol : nel secondo tempo Bidaoui al 24' e Baschirotto al 44'.

CLASSIFICA

Cremonese 44 Lecce 43 Brescia 43 Pisa 42 Monza 41 Frosinone 37 Benevento 37 Perugia 37 Ascoli 36 Cittadella 35 Como 31 Reggina 29 Parma 28 Ternana 28 Alessandria 23 Spal 23 Cosenza 19 Crotone 14 L.R.Vicenza 13 Pordenone 12.