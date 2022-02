Il Lecce strapazza il Crotone e vola in testa - Risultati e classifica

Vittoria per 3-0 e vetta della classifica per il Lecce che supera senza particolari problemi il Crotone nella 24esima giornata del campionato di Serie B. A decidere il match le reti di Coda (doppietta, uno su rigore) e Strefezza. Da segnalare nei calabresi il rosso rimediato da Cuomo. Impatta 2-2, invece, il Brescia al Rigamonti contro il Frosinone. Ciociari due volte avanti, prima con Ciano, poi con Canotto; rondinelle abili a rimontare entrambe le volte con Tramoni e Proia. Importante successo esterno del Benevento (espulso Farias) sul campo del Cittadella per 1-0 grazie a un sigillo di Improta. Infine, vittoria per 2-1 del Como in casa contro il Cosenza: doppietta di Gabrielloni, gol di Caso per gli ospiti, che hanno chiuso in dieci per il rosso a Voca.

24^ GIORNATA -

Risultati

Ascoli - Alessandria 3-0

Vicenza - Spal 1-1

Monza - Pisa 1-2

Parma - Ternana 2-3

Reggina - Pordenone 2-0

Perugia - Cremonese 0-0

Brescia - Frosinone 2-2

Cittadella - Benevento 0-1

Como - Cosenza 2-1

Lecce - Crotone 3-0

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Lecce 46 24 12 10 2 40 20

Cremonese 45 24 13 6 5 38 22

Pisa 45 24 12 9 3 32 19

Brescia 44 24 12 8 4 37 24

Monza 41 24 11 8 5 36 26

Benevento 40 24 11 7 6 35 23

Ascoli 39 24 11 6 7 35 29

Frosinone 38 24 9 11 4 37 25

Perugia 38 24 9 11 4 27 20

Cittadella 35 24 9 8 7 26 25

Como 34 24 8 10 6 32 29

Reggina 32 24 9 5 10 22 30

Ternana 31 24 8 7 9 35 35

Parma 28 24 6 10 8 29 30

Spal 24 24 5 9 10 26 36

Alessandria 23 24 6 5 13 25 37

Cosenza 19 24 4 7 13 19 37

Crotone 14 24 2 8 14 22 39

Vicenza 14 24 3 5 16 24 43

Pordenone 12 24 2 6 16 18 46

