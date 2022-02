Nessun controsorpasso: l'Inter crolla a San Siro contro il Sassuolo 2-0 - Risultati e calssifica

Il Sassuolo batte l’Inter 2-0 al Meazza e sorride il Milan: dopo il pari dei rossoneri ieri a Salerno, l’Inter infatti con questa sconfitta non solo manca l'occasione del controsorpasso in testa alla classifica, ma va a -2 dalla vetta, con una partita in più da giocare. I gol nel primo tempo, di Raspadori (8') e Scamacca (26')

SERIE A - 26^ GIORNATA -

Juventus - Torino 1-1 (venerdì)

Sampdoria - Empoli 2-0 (ieri)

Roma - Verona 2-2 (ieri)

Salernitana - Milan 2-2 (ieri)

Fiorentina - Atalanta 1-0

Venezia - Genoa 1-1

Inter - Sassuolo 0-2

Udinese - Lazio (ore 20.45)

Cagliari - Napoli (21/02, ore 19)

Bologna - Spezia (21/02, ore 21)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Milan 56 26 17 5 4 52 28

Inter 54 25 16 6 3 55 22

Napoli 53 25 16 5 4 46 17

Juventus 47 26 13 8 5 38 23

Atalanta 44 25 12 8 5 46 30

Lazio 42 25 12 6 7 52 39

Fiorentina 42 25 13 3 9 44 34

Roma 41 26 12 5 9 44 34

Verona 37 26 10 7 9 49 42

Torino 33 25 9 6 10 32 26

Sassuolo 33 26 8 9 9 43 44

Empoli 31 26 8 7 11 38 50

Bologna 28 24 8 4 12 29 40

Sampdoria 26 26 7 5 14 35 42

Spezia 26 25 7 5 13 27 46

Udinese 24 23 5 9 9 30 40

Venezia 22 25 5 7 13 23 44

Cagliari 21 25 4 9 12 25 46

Genoa 16 26 1 13 12 22 47

Salernitana 14 24 3 5 16 19 55