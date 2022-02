Malagò: "'Djokovic agli Internazioni di Roma? Messaggio sbagliato"

«Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perchè ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo». Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto al programma Agorà su Rai 3, riferendosi alla recente apertura del governo a dare il via libera al campione di tennis privo di vaccino per partecipare agli Internazionali di maggio purchè non entri in contatto con ambienti pubblici.

«Il punto centrale - argomenta il numero uno dello sport italiano Malagò - è che bisognerà vedere cosa succederà da qui a maggio, e io spero che la situazione sia migliore e ci sia possibilità non solo di vedere Djokovic ma anche di tornare a fare attività sportiva. Ma io ricevo decine di mail ogni giorno di mamme e di papà imbufaliti perchè i figli che non hanno il greenpass non possono fare sport. Spiegatemi perchè invece un campione nella stessa condizione lo può fare».