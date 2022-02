Venerdì sera le Zebre Parma tornano al Lanfranchi a caccia di una vittoria

Venerdì sera le Zebre Parma torneranno al Lanfranchi per riprendere a giocare dopo due turni di stop. La vendita dei biglietti è già partita (la capienza dello stadio è fissata al 75%): si possono acquistare sul sito ciaotickets e nelle rivendite aderenti oltre che allo stadio il giorno della partita.

L’ingresso è gratuito per gli abbonati alla Gazzetta cui basterà inviare una mail a eventi@gazzettadiparma.it. L’avversario che le affronterà alle 18.30 porta il nome Vodacom Bulls. Una delle quattro squadre sudafricane che sono entrate a far parte dell’ex Pro14, ora United Rugby Championship. Vincitrice di 4 edizioni del Super Rugby, la massima competizione per club dell’emisfero sud, e di 24 Currie Cup, il campionato nazionale sudafricano. Un bel pedigree. Già il fatto di chiamarsi con quel nome, non Bulls, l’altro, è esplicativo, del budget a disposizione e di cosa vuol dire rugby in Sudafrica (due delle altre tre squadre hanno come main sponsor Emirates e Dhl, per gradire).

Nei Bulls milita un giocatore che ha già incontrato le Zebre quando giocava nell’Ulster: Marcell Coetzee, uno Springbok. Altri ex Springboks che hanno militato in grandi squadre europee sono tornati all’ovile per chiudere la carriera e vestono la maglia dei Bulls: Morné Steyn (37 anni, apertura, 67 caps, 6 stagioni con lo Stade Français con cui ha vinto un titolo francese e una Challenge Cup), Johan Goosen (29 anni, estremo, 13 caps, ex Montpellier e Racing 92 con cui ha vinto un titolo francese), Bismarck du Plessis (37 anni pure lui, tallonatore, 108 presenze con Montpellier, 79 caps), Arno Botha (30 anni, terza linea, 2 caps, ex Munster). Altri Springboks in rosa sono i trequarti Cornal Hendriks e Lionel Mapoe.

Diversi sono coloro che hanno militato nel Sudafrica U20. Al di là di chi giocherà, dunque, è una squadra consistente per le Zebre di questo periodo anche se la classifica non li premia più di tanto: 12° posto, 18 punti, 3 vittorie e 6 sconfitte. Per provare a batterli, le Zebre avranno bisogno di una partita senza sbavature, sia in attacco che in difesa, e, magari, di essere in … 16 grazie al sostegno del pubblico, che mai come in questo momento è indispensabile.