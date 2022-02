Carattere: la Rugby Parma batte la Florentia nel finale - Video: Marco Frati: "Partita dura"

Serviva tutto il carattere della grande squadra per vincere la partita di domenica pomeriggio. La Rugby Parma ce l’ha messo ed è riuscita a portare a casa il risultato col Florentia Rugby solamente nel finale. Al 75’ in particolare, quando il break vincente di Pelagatti fa esplodere il «Banchini» di via Lago Verde per il controsorpasso dei padroni di casa.

Il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie B si chiude sul 20-16 per i gialloblù che salgono a 37 punti in classifica e blindano il primo posto nel girone due, a + 7 punti dalla Rugby Roma Olimpic.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura, anche dal punto di vista fisico, e così è stata – commenta il capo allenatore della Rugby Parma F.C. 1931 Marco Frati al termine della sfida – L’avevamo preparata in un certo modo, ma poi non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo entrati in campo un po' molli e con un po' di presunzione che assolutamente non mi piace. L’obiettivo era vincere e alla fine l’abbiamo fatto, ci portiamo a casa questi 4 punti pesantissimi contro un’ottima squadra che ha dominato il campionato di Serie B negli ultimi anni».

«Difensivamente siamo stati bravi, forse un po' fallosi nel finale – conclude l’ex n° 9 dei Crociati Rugby –. Uno dei credi che volevo portare in questa squadra era la cultura della vittoria che passa soprattutto da partite come queste. E’ un successo che ci dà grande slancio per il prosieguo del campionato, ma guarderemo comunque i video per migliorare le cose che non hanno funzionato».