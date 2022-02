Anche la Bardiani al Giro d'Italia: ha ricevuto una wild card

Annunciate le wild card che parteciperanno al 105° Giro d’Italia, in programma dal 6 al 29 maggio. con partenza dall’Ungheria e arrivo a Verona. Oltre ai 18 Uci WorldTeams e alla Alpecin-Fenix (miglior Uci ProTeam 2021), che ha accettato l'invito in quanto formazione avente diritto, le altre tre squadre invitate saranno la Bardiani CSF Faizanè, la Drone Hopper -Androni Giocattoli e la Eolo-Kometa Cycling Team. Il Team Arkea-Samsic, che avrebbe potuto scegliere se partecipare o meno alla Corsa Rosa (secondo miglior UCI ProTeam 2021), ha declinato l’invito lasciando spazio per una terza wild card scelta a discrezione dell’organizzatore.