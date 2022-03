Sci: il primo evento carbon negative in italia

Per la prima volta in Italia un evento sportivo potrà fregiarsi della dicitura “Carbon negative”, cioè produrrà un effetto positivo sull’ambiente maggiore di quello generato per produrlo. Questo avverrà compensando la CO2 prodotta con la piantumazione di un congruo numero di alberi, e sarà ufficialmente certificato dalla società specializzata ZeroCO2.

Ad ottenere questo risultato saranno i “CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTESI DI SCI ALPINO”, che si terranno a PRATONEVOSO, in provincia di Cuneo dal 1 al 4 Marzo, patrocinati dalla Regione Piemonte.

A partecipare alla competizione saranno 400 atleti provenienti da tutto il Piemonte tra i 13 e i 16 anni. Nei 4 giorni di gare si sfideranno in Slalom, Slalom Gigante e in Super G per il titolo di Campione piemontese e per qualificarsi alle finali dei Campionati Italiani under 14 e under 16.

Oltre alla sfida sportiva, i ragazzi partecipanti verranno educati e sensibilizzati circa gli impatti della crisi climatica e su come adottare comportamenti efficaci per contrastarla in prima persona.

Nello specifico:

verranno regalati 400 alberi, uno per ogni partecipante, che consentiranno di compensare in media 500Kg di CO2 ad albero e contribuiranno a sostenere 40 famiglie di agricoltori in Guatemala

saranno quindi compensate circa 200 tonnellate di CO2; l’equivalente della preparazione di 80.000 hamburger

tutti i concorrenti gareggeranno con un pettorale ecosostenibile Energiapura prodotto grazie a filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica

a tutti i concorrenti verranno distribuiti contenuti digitali sugli effetti della crisi climatica in atto e su quali comportamenti virtuosi adottare

lo Youtuber e Influencer Klaus (https://www.youtube.com/results?search_query=klaus), personaggio da 1,5 Milioni di follower su Youtube e da quasi 1 Milione su Instagram, oltre ad essere presente alle giornate di gare, premierà i vincitori con la propria linea di abbigliamento sostenibile Wanderlust

ai vincitori saranno consegnate delle targhe in bambù, tra i materiali più utilizzati in assoluto quando si parla di sostenibilità e

ai primi tre di ogni categoria tre diversi modelli di SwatchPAY!, due dei quali in bioceramica (prodotta da materiali di origine biologica), a loro volta sostenibili