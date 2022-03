Parma e Bologna organizzano quattro gare di preparazione

Fortitudo Bologna e Parma Baseball rafforzano la collaborazione: hanno organizzato quattro gare di preparazione al prossimo campionato di serie A per le date del 26 e 27 marzo.

Ospiti di Unipolsai Bologna e Parma Clima saranno le formazioni dei Regensburg Legionaire e degli Stoccarda Reds, presenti in quei giorni in Italia per perfezionare la condizione in vista dell'avvio del massimo campionato tedesco.

Questo il programma delle gare.

Sabato 26 marzo:

Parma – Stoccarda ore 14.30 stadio Cavalli, Parma

Bologna – Regensburg ore 14.00 stadio Falchi, Bologna

Domenica 27 marzo:

Parma – Regensburg ore 12.00 stadio Cavalli, Parma

Bologna – Stoccarda ore 13.00 stadio Falchi, Bologna

