Zebre (ko 27-22), un punto a Swansea

Le Zebre Parma tornano a muovere la classifica conquistando un punto sul campo degli Ospreys, vincitori 27-22. Una buona partita soprattutto in fase difensiva e un'ottima attitudine fino alla fine hanno consentito alle Zebre di tornare a sorridere, seppure a metà. Sopra 6-3, le Zebre hanno chiuso il primo tempo in svantaggio 6-17, si sono riportate in vantaggio 19-17 grazie alla meta di Mitchell e al piede di Rizzi, sono tornate sotto 19-27 dopo il giallo a Trulla, ma hanno saputo reagire trovando subito il piazzato che è valso il punto di bonus. (pm)