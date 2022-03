Il Milan batte anche l'Empoli. Vola a +5 sull'Inter - La classifica

Micragna rossonera, Empoli molto fumo e poco arrosto. Stavolta la vittoria milanista ha portato la firma del centrale di difesa Pierre Kalulu, ma sempre di tre punti si tratta. La squadra di Pioli può essere contenta stavolta del risultato non del gioco. Non è stata una prestazione spettacolare, infatti, quella del Milan. Contro un Empoli un pò evanescente nelle conclusioni, i rossoneri hanno dovuto far ricorso a un difensore, Kalulu, per andare in vantaggio. Giroud (che ha messo lo zampino nel gol e ha insidiato Vicario di testa) e Leao (qualche proiezione in avanti senza concludere) si sono visti a tratti e la partita ha vissuto di una quasi costante lotta a centrocampo. Solo Florenzi ha cercato il tiro in porta due volte, Pinamonti una. Nella seconda parte Maignan ha dovuto salvare situazioni difficili. L’Empoli è cresciuto, ma non ha trovato lo spunto vincente. Non è stato un successo facile, quello contro l'Empoli corsaro, ma adesso la posizione dei rossoneri in vetta alla classifica si è fatta più salda. I toscani hanno dimenticato come sono fatte le vittorie (non la conoscono da undici partite), ma non potevano pensare al bottino pieno giusto a San Siro.

La squadra di Pioli ha cominciato bene la serie di dieci partite della volata verso lo scudetto. I rossoneri avevano schierato Florenzi a sinistra, in assenza dello squalificato Hernandez. Andreazzoli aveva inserito dall’inizio Bandinelli a centrocampo e Henderson alle spalle di Pinamonti. Novità anche in difesa: Fiamozzi e Cacace terzini laterali Con il solito contorno di tifosi rossoneri entusiasti, San Siro ha visto il Milan contrastare facilmente un Empoli ben messo in campo. L'atteggiamento aggressivo dei toscani ha costretto il Milan di traccheggiare in attesa di spingersi in avanti. Il primo tiro rossonero è stato di Florenzi che ha costretto Vicario a una deviazione in tuffo. L’Empoli ha fatto un buon possesso palla fino al 19' quando una punizione di Giroud sulla barriera è finita sul sinistro di Kalulu che l’ha messa, bassa e forte, alla destra di Vicario. L’Empoli ha cercato di spingersi in avanti, ma non ha mai tirato nello specchio della porta. Dopo un malore per Tonali, che si è ripreso quasi subito, i rossoneri hanno controllato la partita, chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa è stato Maignan a fare una gran parata in tuffo sulla destra su tiro di Luperto, poi Bajrami su angolo ha costretti il portiere a un altro salvataggio. E’ stato Messias a spezzare l’aggressività toscana. Andreazzoli ha chiamato in causa Stojanovic per Fiamozzi, Parisi per Cacace e Cutrone (un ex) per Henderson. Poi Di Francesco per l’infortunato Bajrasmi e Benassi per Bandinelli. Pioli ha risposto con Saelemaekers per Messias e Diaz per Kessie. Una manciata di minuti pure per Ibrahimovic e Rebic che hanno preso il posto di Giroud e Leao. Krunic ha sostituito Bennacer. Vicende alterne sino la fine, ma gol niente. Nella ricerca dei migliori, gol a parte, Kalulu ha messo il bavaglio a Pinamonti. Maignan salvifico nella ripresa. Bene anche Florenzi. Dell’Empoli ci è piaciuto Parisi. Ora il Milan guarda con deciso ottimismo al futuro, mentre l’Empoli deve stare attento a non finire troppo in basso.

Classifica

Milan 63 29 19 6 4 55 29

Inter 58 27 17 7 3 60 22

Napoli 57 28 17 6 5 49 20

Juventus 56 29 16 8 5 45 26

Atalanta 47 27 13 8 6 50 31

Roma 47 28 14 5 9 46 34

Lazio 46 28 13 7 8 57 42

Fiorentina 43 27 13 4 10 46 37

Verona 41 28 11 8 9 53 44

Sassuolo 40 29 10 10 9 51 48

Torino 34 27 9 7 11 33 28

Bologna 33 27 9 6 12 32 42

Empoli 32 29 8 8 13 40 54

Udinese 29 26 6 11 9 34 43

Spezia 29 29 8 5 16 30 50

Sampdoria 26 29 7 5 17 37 51

Cagliari 25 29 5 10 14 28 53

Venezia 22 27 5 7 15 25 51

Genoa 18 28 1 15 12 22 47

Salernitana 16 27 3 7 17 22 63