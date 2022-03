Abraham regala la qualificazione alla Roma al 90': 1-1 col Vitesse

Rocambolesca qualificazione all'Olimpico per la Roma di Mourinho che accede ai quarti di finale di Conference League ma solo grazie a una rete di Tammy Abraham arrivata al 90' quando ormai sembravano inevitabili i supplementari contro gli olandesi del Vitesse.

Infatti dopo il successo di misura ottenuto a Arnhem, i giallorossi in casa sono andati sotto al 62' per colpa di in gol di Wittek. Molte sofferenze, ma alla fine su iniziativa di Karsdorp è arrivato, di testa, il gol-qualificazione dei Abraham.

All’andata la squadra di Mourinho si era imposta per 1-0.