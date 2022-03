Rugby: l'Italia interrompe il digiuno, vince 22-21 in Galles

L’Italia del rugby interrompe la striscia di sconfitte consecutive, 36, nel Sei Nazioni, vincendo per la prima volta nella sua storia in Galles, per 22-21 (12-7). Meta decisiva di Padovani, trasformata da Garbisi, a un minuto dalla fine. L’ultimo successo degli azzurri nel torneo risaliva al 2015, anche allora in trasferta, a Edimburgo contro la Scozia.



L’Italia è scesa in campo con un cuore con i colori dell’Ucraina stampato su tutti i numeri di maglia degli azzurri.