Zebre, operato Fabiani. Stop di 4 mesi

Il tallonatore delle Zebre Rugby Oliviero Fabiani è stato operato al gran pettorale sinistro presso la Casa di Cura Città di Parma. L’intervento si è reso necessario a seguito di un trauma avvenuto lo scorso 25 febbraio, nel corso della gara del Lanfranchi di United Rugby Championship contro i Vodacom Bulls Cup, il quale ha provocato una lesione del muscolo ed un distacco completo del tendine dalla sua inserzione.

L'operazione è riuscita perfettamente e la prognosi stimata è di quattro mesi. L’atleta, sceso in campo in 140 apparizioni ufficiali con la franchigia federale ed in 11 gare con la maglia dell’Italia, ha già iniziato il processo di recupero funzionale sotto la supervisione dello staff medico e fisioterapico dello Zebre Rugby Club.