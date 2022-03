I Panthers si riscattano a Bologna e battono i Warriors 34-14

I Panthers sono tornati a macinare punti battendo a Bologna i Warriors 34-14. Partita in cassaforte all'intervallo, chiuso 27-0 con i td di Diaco e Alinovi (2) e due fg di Felli. Poi spazio alle seconde linee sia in difesa che in attacco. I Warriors ne hanno approfittato per segnare due td con Parlangeli mentre i Panthers hanno trovato il loro quarto con Bonvicini pescato da Monardi che ha giocato l'ultimo quarto al posto di Bolles. (pm)