Diego Fabiani al Parma Clima

Il Parma baseball comunica di aver raggiunto questa sera l'intesa con la società Cervignano per il passaggio del cartellino del lanciatore Diego Fabiani alla società campione d'Europa.

Fabiani, lanciatore destro, è nato il 20 febbraio 1997 ed ha mosso i primi passi nel mondo del baseball a Cervignano del Friuli. Nel 2012 ha fatto parte della selezione per l'Accademia di Tirrenia ed ha partecipato ai campionati mondiali Under 15 che si sono svolti in Messico. Nel 2014 ha difeso i colori della nazionale Under 21 a Taiwan e nel 2015 si è laureato campione Europeo Under 18 prendendo successivamente parte ai campionati mondiali disputati in Giappone.

La prima esperienza con la nazionale maggiore è avvenuta nel 2017 nelle European Series, serie amichevole di gare tra Italia e Olanda. Nel 2018 ha preso parte al raduno di Mesa (Arizona) e al successivo Super Six.

A livello di club Fabiani ha disputato i playoff di serie A Federale nel 2015 con il Ronchi dei Legionari e l'anno successivo ha debuttato nel massimo campionato vestendo la divisa del Padova e ricevendo al termine della stagione il premio intitolato alla memoria di Bruno Beneck e destinato al miglior giovane della lega.

Dopo tre stagioni sul monte della squadra veneta è approdato al Castenaso mentre nel 2020 e nel 2021 ha giocato con il Collecchio.

Queste le sue statistiche nel massimo campionato.

2016 Padova 3V–1P, 1.65 pgl, 32.2 rl, 31 so, 14 bb, 17 bvc

2017 Padova 3V–9P, 3.75 pgl, 74.1 rl, 64 so, 31 bb, 67 bvc

2018 Padova 0V–4P, 6.53 pgl, 30.1 rl, 24 so, 29 bb, 29 bvc

2019 Castenaso 0V–4P, 11.22 pgl, 25.2 rl, 31 so, 41 bb, 36 bvc

2020 Collecchio 2V–4P, 2.98 pgl, 42.1 rl, 49 so, 19 bb, 29 bvc

2021 Collecchio 5V–2P, 4.28 pgl, 61.0 rl, 58 so, 41 bb, 50 bvc