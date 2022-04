Il Bari è (matematicamente) promosso in serie B. Il Modena perde, la Reggiana non ne approfitta

La Serie C festeggia la prima promozione in B quando mancano tre giornate al termine della regular season. Il Bari chiude i conti nel girone C e torna in cadetteria a 4 anni di distanza dal fallimento. Bastava un punto ai biancorossi dopo la sconfitta del Catanzaro contro il Monterosi (1-2) ma è arrivata addirittura una vittoria sul campo del Latina, firmata con la solita rete da Antenucci. Con la rincorsa al primo posto ormai sfumata, il Catanzaro rischia addirittura il sorpasso del Monopoli, a -1 ma con una partita da recuperare dopo l’1-0 alla Paganese. È in corsa anche il Palermo, lanciato dal 4-0 sul Picerno, così come l’Avellino impegnato lunedì nel posticipo con la Turris. Pirotecnico 4-4 tra Virtus Francavilla e Campobasso, il Foggia non va oltre l’1-1 con la Vibonese, ormai condannata alla retrocessione. Senza gol la delicata sfida tra Fidelis Andria e Messina, lo stesso fa il Taranto, che prova a restare fuori dalla zona play-out, grazie al pari con la Juve Stabia.

Occasione mancata nel girone B dalla Reggiana. Non basta una doppietta di Zamparo, per due volte la Viterbese pareggia i conti e inchioda il risultato sul 2-2 mentre il Modena franava sul campo della Pistoiese (1-0). Poco male, dunque, per i canarini che potranno ancora contare su un vantaggio di 4 punti. Il Cesena si aggiudica lo scontro diretto per il terzo posto contro l’Entella (1-0), si stacca anche il Pescara battuto per 2-1 dalla Lucchese. Il Gubbio passa in casa dell’Ancona-Matelica per 2-0 e lo agguanta al sesto posto, stesso risultato della Vis Pesaro contro il Montevarchi per tre punti importanti in chiave play-off. Ci crede ancora il Teramo dopo il 2-1 in casa contro la Carrarese. Cambia poco nelle ultime posizioni, dove vince solo la Pistoiese. Il Grosseto ultimo fa 0-0 con il Siena, Imolese-Fermana termina 1-1 così come Pontedera-Olbia.

Sarà volata per il primo posto, infine, nel girone A. Il Padova rientra definitivamente in corsa portandosi a due sole lunghezze di distacco dal Sudtirol. La capolista, dopo il ko con la FeralpiSalò, riacciuffa il Lecco solamente nel finale sull'1-1 e permette ai veneti, cui basta un gol di Chiricò per battere la Pro Vercelli, di riavvicinarsi. Un rigore per parte in Pergolettese-FeralpiSalò e lotta per il terzo posto che si riaccende con il Renate ora a -1 grazie al 3-1 rifilato al Mantova. Pari a reti inviolate in zona play-off tra Pro Patria e Triestina, così come in quella play-out in Trento-Pro Sesto e Giana Erminio-Seregno. La Fiorenzuola affonda il fanalino di coda Legnago Salus (1-3) e avvicina la salvezza. La Juventus U23 interrompe la striscia di tre sconfitte ma non torna alla vittoria e fa 1-1 contro la Virtus Verona.