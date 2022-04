Il Parma Clima fa il bis: 10-0 al Settimo nel match serale

Il Parma Clima ottiene il secondo successo di giornata superando il Settimo anche nel match serale con il risultato di 10 a 0. Ai ducali sono stati sufficienti sei attacchi per mettere tra sé e gli avversari un margine sufficiente per l’applicazione della regola della manifesta inferiorità.

Lanciatore vincente un eccellente Marc Andrè Habeck, migliori nel box Astorri (2 su 2 con un homerun), Koutsoyanopulos (2 su 3), Sambucci (2 su 3) e Gonzalez (2 su 4).



La cronaca

In una serata dal clima invernale si sfidano sul monte di lancio il franco-canadese Habeck e il cubano Suarez. Il Settimo inserisce Varalda all'esterno destro e al primo posto del line-up, Santa Cruz è il ricevitore con Simone Salvatore schierato all’ultimo momento all’esterno sinistro in sostituzione di Stefano Cirillo. Nel Parma Clima Desimoni sostituisce Flisi in campo esterno mentre Sambucci e Astorri si scambiano i ruoli rispetto al primo incontro. Sambucci è il battitore designato e Astorri difende la prima base.

Le prime battute di gioco si sviluppano sotto il controllo dei lanciatori. Habeck concede due singoli in apertura ma poi infila cinque strikeout consecutivi ammutolendo le mazze piemontesi. Anche Suarez inizia bene il match ma al secondo inning deve pagare dazio alla giornata di splendida vena di Cesare Astorri che parcheggia dietro all’esterno sinistro il secondo homerun personale di giornata, questa volta da un punto.

Il Settimo si rende pericoloso al quarto inning. Habeck inizia con due eliminazioni ma poi subisce un singolo da Riccardo Cirillo, è tradito da un banale errore di Talevi e concede quattro ball ad Alessio Salvatore: con le basi piene e due out affronta Simone Salvatore e risolve il rebus con il settimo strikeout della serata.

Al quinto il Parma Clima allunga. Sambucci e Astorri aprono l’attacco con due singoli, poi Battioni mette in campo un bunt di sacrificio mal difeso dal lanciatore Suarez che spara la palla agli esterni concedendo il punto del 2 a 0. La successiva base per ball a Desimoni segna il capolinea per il pitcher cubano che lascia il monte a Federico Calvo: i ducali ne approfittano e mettono sul tabellone i punti del 5 a 0 grazie ad una volata di sacrificio di Koutsoyanopulos, una valida di Talevi e una spettacolare azione di doppia rubata.

La partita di Habeck (nessun punto concesso, 4 valide, 10 strikeout) dura cinque riprese: a partire dalla sesta ripresa lo rileva Francesco Pomponi.

Proprio la sesta ripresa consente al Parma Clima di costruire il secondo successo con l’applicazione della mercy rule. Il punteggio si allarga fino al 10 a 0 grazie alle valide di Sambucci, Koutsoyanopulos e Gonzalez.