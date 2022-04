Champions, il Manchester City batte l'Atletico Madrid (1-0) e il Liverpool ha stracciato il Benfica (3-1)

Il Manchester City ha battuto l'Atletico Madrid 1-0 (0-0)nella partita di andata dei quarti di finale della Champions League. A segno per gli inglesi De Bryyne al 70'. Intanto, sempre per i quarti di finale, il Benfica è stato battuto dal Liverpool 1-3 (0-2). A segno per i Reds Konatè al 17', Manè (34') e Luis Diaz (87'). Per i portoghesi in gol Nunez (49').