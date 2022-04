Le Zebre salutano il pilone Giosuè Zilocchi

Zebre Rugby Club comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata e consensuale del contratto che legava Giosuè Zilocchi alla franchigia federale.

Le parti, di comune accordo, hanno valutato questa soluzione come la migliore per agevolare l’inserimento del giocatore, in scadenza di contratto, nella rosa del club dei London Irish che, in data odierna, ha contestualmente ufficializzato l’ingaggio del pilone Azzurro.

L’atleta avrà pertanto l’occasione di intraprendere anticipatamente la sua nuova esperienza con la formazione inglese in vista della prossima stagione e della finestra estiva dei test match della Nazionale.

Tutta la società, lo staff tecnico e i compagni di squadra ringraziano Giosuè per il contributo dato in questi anni e gli augurano il meglio per il prosieguo della propria carriera.

Il pilone 25enne di Fiorenzuola (PC) lascia dunque le Zebre dopo aver collezionato 38 presenze in quattro stagioni col XV del Nord Ovest.