Il Parma Clima in rimonta batte il Torino 4- 6

Perfezionando un'importante rimonta il Parma Clima ha incasellato la quarta vittoria consecutiva infliggendo una sconfitta per 6 a 4 ad un combattivo Torino. I ragazzi di Guido Poma si sono ritrovati in svantaggio per 4 a 1 dopo due terzi di gara ma hanno trovato le forze e l'orgoglio per recuperare lo svantaggio e uscire vincitori anche dal secondo match di giornata. Lanciatore vincente un eccellente Carlos Contreras, migliori battitori Koutsoyanopulos (3 su 4), il rientrante Sebastiano Poma (2 su 5) e Cesare Astorri (2 su 5).

LA CRONACA DI GARA DUE

Prima della gara i campioni d'Europa hanno ricevuto la piacevole visita dei piccoli atleti degli Albisole Cubs con i quali hanno fraternizzato firmando autografi, divise e palle da gioco.

Rispetto alla gara pomeridiana Gianguido Poma ha rivoluzionato la propria formazione. Sebastiano Poma e Flisi sono scesi in campo nel nove iniziale con Talevi e Desimoni nel dugout. Noel Gonzalez è stato schierato in seconda base con Poma esterno centro e Koutsoyanopulos spostato a destra. Astorri e Sambucci si sono scambiati i ruoli con il laziale designato e il parmigiano a difesa della prima base. Habeck è stato confermato sul monte di lancio.

Nel Torino Peloro ha difeso la seconda base con Carrera in prima e l'ex Godo Josè Rodriguez sul monte di lancio.

Il Parma Clima è passato in vantaggio al terzo inning. Matteo Covati, ricevitore in sostituzione dell'infortunato Mineo, è stato colpito, è avanzato in seconda con un sacrificio di Battioni ed ha completato il giro delle basi grazie ad un singolo di Koutsoyanopulos, nettamente il migliore dei campioni d'Europa nel weekend.

Il vantaggio ducale è durato solo un inning. Il Torino ha infatti rovesciato il risultato in un quarto attacco da tre punti nel quale Habeck è stato rilevato con poco successo da Diaz. Marziale ha ricevuto quattro ball, Barbero ha messo a segno un singolo a sinistra e, dopo l'avvicendamento tra Habeck e Diaz, Valetti e Peloro hanno realizzato le valide del sorpasso piemontese.

I campioni d'Europa hanno faticato a riprendere il feeling con la battuta valida e i padroni di casa ne hanno approfittato per allungare fino al 4 a 1 nella seconda parte della quinta ripresa. De Maria ha colpito un singolo a destra, Catalano lo ha spinto in seconda con un sacrificio, Oldano in terza con un altro singolo e il designato torinese ha sfruttato una palla mancata per mettere tre lunghezze di divario tra i Grizzlies e il Parma Clima.

Al settimo i ducali hanno però agguantato il pareggio. Con due out Covati ha indovinato una valida al centro, Battioni ha ricevuto quattro ball e l'incontenibile Koutsoyanopulos ha ridotto il divario con l'ennesima valida a sinistra. Pochi istanti dopo capitan Poma ha realizzato un doppio a destra riportando il risultato in parità e mettendo fine all'ottima prova di Josè Rodriguez.

Il sorpasso parmigiano si è concretizzato all'ottavo inning contro il rilievo Pascoli. Sambucci ha battuto un doppio a destra ed è stato sostituito dal pinch runner Talevi che ha approfittato di una valida del subentrato Desimoni per riportare in vantaggio i campioni d'Europa.

L'ingresso in partita di Carlos Contreras per Diaz ha permesso al Parma Clima di condurre in porto la quarta vittoria stagionale: il pitcher dominicano ha lanciato tre riprese di grande qualità spegnendo le velleità dei padroni di casa con cinque strikeout mentre i compagni di squadra hanno allargato il vantaggio fino al 6 a 4 finale grazie alle valide di Sebastiano Poma e Cesare Astorri.