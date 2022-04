Zebre in vantaggio per quasi tutta la partita. Poi la beffa all'80' (25-23)

In vantaggio per quasi tutta la partita nonostante i Newcastle Falcons avessero segnato tre mete contro l'unica delle Zebre di Andreani, la differenza la stava facendo la perfezione di Rizzi dalla piazzola contro l'imprecisione di Connon, le migliori Zebre della stagione hanno ceduto il passo proprio all'80' subendo la meta del definitivo sorpasso inglese. Amarissimo il punto di bonus raccolto in notturna dalle Zebre fa chiudere loro il girone con 2 punti. (pm)