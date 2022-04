Venduti per 5 milioni di euro i ferri con cui Tiger Woods vinse lo Slam

Il set di ferri e bastoni da golf utilizzati da Woods per vincere il «Tiger Slam» nel 2000-2001 (quando il campione californiano riuscì a conquistare prima lo Us Open, poi il British Open e il PGA Championship, quindi il The Masters), sono stati venduti all’asta per una cifra record che ha superato i 5 milioni di dollari (5.156.152) negli Usa. A metterli all’asta è stato Todd Brock, investitore di Houston che aveva acquistato quel set nel 2010 per 57.242 dollari. «Li avevo da 12 anni e non avevo detto a nessuno che fossero in mio possesso. Ho avuto l’opportunità di ammirarli per tutto questo tempo ritenendomi un privilegiato», le dichiarazioni di Brock, che di Woods è un tifoso sfegatato.