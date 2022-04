Salso super batte i bresciani del Ciliverghe 3-0 ed è sempre più vicino alla finale

Grande impresa del Salsomaggiore che nella semifinale di andata della Coppa Italia di Eccellenza ha superato 3-0 al Francani i bresciani del Ciliverghe.

Tutte nella prima mezz'ora le reti di Compiani, Furlotti e Pellegrini. La gara di ritorno in terra bresciana si giocherà il 27 aprile.

In caso di accesso alla finale i termali affronterebbero la vincente tra Barletta e Ossese. la vittoria della Coppa Italia dà diritto alla promozione in serie D.