Montecarlo, Sinner rimonta Rublev e va ai quarti. Fuori Musetti

Jannik Sinner trema ma non cade. Obiettivo quarti centrato per il 20enne di Sesto Pusteria al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Sul "Court Ranieri III", il giovane altoatesino, numero 12 Atp e nona testa di serie, piega in rimonta per 5-7 6-1 6-3, dopo due ore e 21 minuti di gioco, il russo Andrey Rublev, numero 8 del ranking e 5 del seeding, finalista dodici mesi fa quando si arrese a Tsitsipas.

"Ho cercato di giocare tutti i punti, è stata una partita incredibile: conosco molto bene Rublev, ho cercato di muoverlo, ho provato a fare del mio meglio e ho usato anche il pubblico: è molto speciale per me giocare qui, ci sono tanti tifosi italiani". Jannik Sinner ringrazia il pubblico dopo il successo in rimonta su Rublev che gli ha spalancato le porte dei quarti a Montecarlo. Anche oggi la vescica al piede destro lo ha infastidito, tanto da dover ricorrere al medical time-out: "Avevo bisogno di un piccolo trattamento, ora l'importante è recuperare perché domani mi aspetta un match importante".

Niente da fare invece per Lorenzo Musetti che è stato eliminato, battuto dall’argentino Diego Schwartzman (n.12 del ranking) in tre set: 2-6, 6-4, 6-3.