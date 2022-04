Maria Sharapova diventerà mamma

Maria Sharapova incinta. Ad annunciarlo ci pensa la stessa ex numero 1 del tennis mondiale con un post su Instagram. La russa, nel giorno del suo 35esimo compleanno (19 aprile), ha pubblicato una foto in riva al mare e con la pancia in bella mostra scrivendo: "Mangiare due fette di torta di compleanno è sempre stata la mia specialità...". Maria Sharapova si è ritirata nel 2020 e nello stesso anno, sempre su Instagram, ha annunciato la sua relazione con Alexander Gilkes.