Enea Bastianini: "Bello arrivare in Portogallo da leader"

L’ottovolante di Portimao, con i suoi dislivelli esagerati, 15 curve - alcune delle quali cieche - e le staccate violente, aspetta i protagonisti della MotoGP, che domenica si affrontano nella quinta prova del Motomondiale. Tre marchi europei si sono aggiudicati i primi quattro appuntamenti: due vittorie per la Ducati, una per l’austriaca KTM ed una per l'Aprilia.

Enea Bastianini, leader della classifica piloti con la Ducati del Team Gresini, ha aperto la conferenza stampa. Il Portogallo è portatore di bei ricordi: «Qui nel 2020 ho vinto il titolo della Moto2. Arrivarci in testa è davvero bello, anche se abbiamo disputato solo quattro GP». Il meteo dice che sarà un fine settimana con pista spesso bagnata: «Secondo le previsioni c'è da aspettarsi vento e una certa possibilità di pioggia. In Indonesia abbiamo comunque fatto uno step importante sul bagnato, posso guardare anche i dati di Bagnaia su questa pista" ha aggiunto Bastianini.

«Ad Austin l’obiettivo era di riconsolidare la fiducia - ha spiegato Marc Marquez - Alla fine il sesto posto è stato ottimo, ma speravo in qualcosa di più e senza quel problema in partenza... L’importante è che l’abbiamo individuato e risolto. Non posso dire di che si tratta, ma in 10 anni che corro con Honda è stata la prima volta che ho avuto un problema tecnico nel giorno della gara». Nel 2021 in Portogallo lo spagnolo rientrò dopo la lunga essenza per l’incidente dell’anno prima «e fu una bella sensazione, anche se faticai molto. Adesso abbiamo bisogno di capire la nuova moto e il tracciato, senza troppe aspettative». Quindi non punta alla vittoria? «Mi sento bene, magari anche le condizioni da bagnato potrebbero aiutarmi. Ma adesso non posso pensare di vincere una gara, devo fare dei piccoli step per arrivarci».

«Stiamo capendo sempre di più la moto, gli aspetti sui quali lavorare. Cercherò di portare a casa un weekend 'solidò - è il proposito di Jack Miller, pilota della Ducati ufficiale - Di Portimao mi piacciono i cambi di altezza, le tante curve, è un circuito diverso dagli altri. Spero che ritroveremo il ritmo della gara di fine stagione dello scorso anno».

Per questa prima gara europea della stagione, KTM può contare su Miguel Oliveira, idolo dei tifosi di casa e vincitore qui nel 2020 e quest’anno in Indonesia. «A questo punto speravo di essere più vicino alla top-five. Ma ora è il momento di resettare tutto e tirare fuori il meglio dalla mia KTM» ha promesso il portoghese.