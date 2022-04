Il Modena sale in serie B, Reggiana ai play-off

Il Modena è ufficialmente promosso in Serie B dopo il successo per 4-0 contro il Pontedera nell’ultima giornata del girone B di Serie C grazie alla doppietta di Scarsella e alle reti di Tremolada e Silvestri. I canarini, dopo un lungo testa a testa con la Reggiana, possono quindi iniziare i festeggiamenti. Ai granata non resta che sperare nei play-off.