Volley B2 donne, il Galaxy Inzani sbanca Marudo e spera ancora

Il Galaxy Inzani espugna Marudo e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza, nel campionato di B2 di pallavolo femminile. Una prova superba, quella offerta dal sestetto gialloblu guidato da Massimo Morabito, capace di imporsi con un netto 3-0 sul campo delle lodigiane, dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Con questa vittoria (19-25, 16-25, 17-25 i parziali maturati), Chiara Candio e compagne restano al terzultimo posto della classifica, ma riducono il divario proprio da Marudo quartultimo a quota 28 punti (contro i 25 delle parmigiane).

Decisivo sarà l’ultimo turno, in programma sabato prossimo: il Galaxy Inzani sarà di scena a San Giorgio, mentre Marudo farà visita al San Damaso, formazione questa in piena corsa promozione. I play-out sono ancora possibili: tra la quartultima e la terzultima, il distacco deve essere inferiore ai tre punti.

