Che giornata! Il Lecce batte il Pisa e mette un piede in A. Il Crotone stende la Cremonese, ma retrocede. Il Frosinone ferma il Monza - La classifica

Non basta al Crotone l’impresa di aver sconfitto 3-1 la Cremonese per evitare la retrocessione in Serie C. I pitagorici, dopo la retrocessione dalla A alla B dello scorso anno, quindi, scivolano in Lega Pro.

SERIE B - 36^ GIORNATA

Ascoli - Cittadella 0-0

Alessandria - Reggina 0-0

Cosenza - Pordenone 3-1

Crotone - Cremonese 3-1

Frosinone - Monza 4-1

Lecce - Pisa 2-0

Benevento - Ternana (ore 18)

Brescia - Spal (ore 18)

Como - Vicenza (ore 18)

Perugia - Parma (ore 20.30)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Lecce 68 36 18 14 4 57 29

Cremonese 66 36 19 9 8 55 37

Monza 64 36 18 10 8 57 37

Benevento 63 35 18 9 8 60 32

Pisa 63 36 17 12 7 45 33

Brescia 62 35 16 14 5 51 33

Ascoli 59 38 17 8 11 47 41

Frosinone 58 36 15 13 8 57 40

Perugia 52 35 12 16 7 37 30

Cittadella 49 36 12 13 11 37 35

Ternana 48 35 13 9 13 54 56

Reggina 46 36 13 9 14 30 42

Parma 45 35 10 15 10 44 39

Como 44 35 10 14 11 44 49

Spal 35 35 7 14 14 40 52

Alessandria 33 36 8 9 19 35 56

Cosenza 31 36 7 10 19 34 58

Vicenza 25 35 6 7 22 33 58

Crotone 25 36 4 13 19 38 57

Pordenone 17 36 3 8 25 26 67

Pordenone e Crotone retrocesse in Serie C

Reggina 2 punti di penalizzazione