Ore cruciali: la cessione del Milan forse venerdì

Giorni cruciali, sul campo come in società, per il Milan. Mentre la squadra lotta per lo scudetto, riconquistando almeno fino a domani la vetta della Serie A con i tifosi che faranno registrare il tutto esaurito anche contro la Fiorentina, il club è ad un passo dal cambiare proprietà. Entro la fine del mese, forse già venerdì, secondo quanto anticipato dalla Reuters, potrebbe arrivare la firma sulla trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan. La fase della due diligence, cioè il controllo dei conti e della situazione finanziaria del club, si sta per concludere. A breve quindi verrà siglato l’accordo per l’acquisizione per una valutazione del club di circa 1.18 miliardi di euro debiti compresi. Un’operazione che segnerà la storia del calcio italiano, perchè sarà l’affare più ingente mai avvenuto in Serie A e perchè per la prima volta farà il suo ingresso nel calcio nostrano un investitore del Medio Oriente. Per il closing, fase in cui si ufficializzerà il passaggio di quote, bisognerà attendere la fine del campionato. Le questioni societarie non devono distrarre, nè minare gli equilibri del club, ora che mancano solo quattro partite alla fine della stagione e il Milan è in corsa per il titolo. Quando si conosceranno le sorti sportive della squadra, allora si sapranno anche quelle societarie. Al momento è difficile ipotizzare il Milan del futuro. Investcorp è un fondo solido e ambizioso che fa degli investimenti immobiliari una delle sue principali attività. Il fondo del Barhain mira ad espandere il proprio asset in Europa, dove ha già investito 1.1 miliardi di euro per 80 proprietà tra Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Italia. Tra gli azionisti, inoltre, c'è il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubala Investment Co. Da tempo il presidente di Investcorp Mohammed Bin Mahfood Al Ardhi ha annunciato di voler ampliare gli interessi del fondo anche allo sport. Il Milan, le cui sorti sportive e finanziare sono state rilanciate dall’oculata gestione di Elliott, è un club storico, di fama mondiale, tornato competitivo. Investire in Serie A è meno dispendioso che nella Premier League ma l’appeal del campionato italiano è ancora importante. La certezza, poi, di poter costruire un nuovo stadio di proprietà, a Milano o a Sesto San Giovanni, in condivisione con l’Inter oppure in esclusiva, rende il Milan un affare imperdibile per Investcorp che fa del Real Estate la sua principale strategia economica. Una volta che saranno apposte le firme e che il closing sarà ufficializzato, la nuova proprietà dovrà decidere la nuova struttura manageriale. Probabilmente si sceglierà la continuità, rinnovando i contratti dello staff tecnico e dei dirigenti sportivi. Più difficile immaginare che l'ad Gazidis, in scadenza a dicembre, possa trovare spazio con una nuova proprietà. Ma per il momento sono solo ipotesi di un futuro tutt'altro che lontano.