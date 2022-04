18 maggio, il Giro d'Italia si ferma a Reggio: presentata la tappa

Il 18 maggio l’11/a tappa del Giro d’Italia arriva nella Città del Tricolore, Reggio Emilia, con partenza da Sant'Arcangelo di Romagna dopo 203 chilometri. Sarà la tappa più lunga della corsa, quasi tutta in pianura. Dal 1927, anno del primo arrivo (vinse Alfredo Binda), Reggio Emilia è città di tappa per la settima volta; numerosi sono stati inoltre partenze di tappa e passaggi della gara sul territorio reggiano. Da Reggio Emilia proveniva Armando Cougnet, giornalista, uno dei padri fondatori e primo direttore del Giro d’Italia.

Grazie a Rcs Sport - Gazzetta dello Sport, promotore e organizzatore del Giro d’Italia, oggi nella Sala del Tricolore in occasione della presentazione del programma di iniziative di avvicinamento alla gara è stato esposto il Trofeo Senza Fine che sarà assegnato al vincitore del Giro d’Italia 2022.

«Reggio Emilia aspetta il Giro d’Italia e lo accoglie come un evento radicato nel suo modo di essere. Il programma di 'Arriva il Giro!' credo sia una testimonianza di questo, per i suoi contenuti e per il forte coinvolgimento della città nel costruirlo e diffonderlo: dal mondo sportivo a quello della scuola e della cultura, dal sistema del commercio agli sponsor e ai diversi partecipanti a una macchina organizzativa importante, a cui va il nostro grazie», ha detto il sindaco Luca Vecchi.