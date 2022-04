A Parma la qualificazione per la fase finale del Campionato di sitting volley. Anche la Cedacri in gara

A Parma la qualificazione per la fase finale del Campionato Italiano di sitting volley.

Sabato 30 Aprile dalle ore 11, nella sala inferiore del Palazzetto dello Sport di Parma, andrà in scena la seconda fase del Campionato Italiano Maschile di Sitting Volley 2022.

La formula prevede che le dodici formazioni che abbiano superato il primo turno siano poi ulteriormente suddivise in quattro gironi da tre per sfidarsi in gare di sola andata.

La prima squadra di ogni girone approderà alla final four che assegna il tricolore, prevista per il 21 e 22 maggio a Budrio (BO).

Nel girone “I”, la squadra ducale della Cedacri Sitting Volley GiocoParma ASD, si scontrerà con ASD Marconi Volley Sitting Volley Campeginese e ASD Sitting Volley Chieri ’76 per tentare di ottenere il passaggio alle finali e raggiungere così Nola Città dei Gigli e Scuola di Pallavolo Fermana già qualificate. Sarà poi la giornata del 1° Maggio a decretare in quel di Pordenone chi, tra Dream Volley Pisa, Altaresa Pordenone e Sitting Volley Brembate di Sopra, chiuderà il lotto delle finaliste

“Siamo arrivati al nostro primo obiettivo: la seconda fase a gironi. La gara con la squadra di Campegine rappresenta ormai una sfida classica del Sitting Volley Emiliano Romagnolo e si giocherà a viso aperto tra due formazioni che si conoscono molto bene. La squadra di Chieri, invece, la incontreremo sabato per la prima volta e capiremo solo in campo come poterla affrontare al meglio”, commenta Vincenzo Gagliardi, tecnico della società ducale.

L’accesso al pubblico è consentito con Green Pass e mascherina FFP2. Il Calendario delle gare:

Girone I

Parma 30 Aprile

11:00 Cedacri Sitting Volley Gioco Parma - ASD Polisportiva Campeginese

14:00 ASD Sitting Volley Chieri ’76 - Cedacri Sitting Volley Gioco Parma

16:00 ASD Polisportiva Campeginese - ASD Sitting Volley Chieri ’76