Partita senza storia, il Parma Clima batte il Poviglio 14-0

Nona vittoria stagionale per il Parma Clima che questa sera ha facilmente superato il Poviglio con il risultato di 14 a 0 con l'applicazione della regola della manifesta inferiorità alla metà della settima ripresa. Inutile la girandola di lanciatori nelle file ospiti: Trevisan, Baez, Sassi e Caprara hanno concesso complessivamente dodici basi per ball rendendo ancora più agevole il compito ai ragazzi di Guido Poma.

La gara ha visto l'esordio nelle fila ducali del lanciatore Luca Capellano che si è esibito nelle prime quattro riprese concedendo due battute valide e collezionando quattro eliminazioni al piatto. Pitcher vincente è risultato Diego Fabiani, sette strikeout all'attivo in tre inning.

In battuta si sono messi in particolare evidenza Talevi (2 su 2 con un doppio), Koutsoyanopulos (3 su 4), Desimoni e Battioni, entrambi con due valide all'attivo in tre turni di battuta.

La cronaca

Infortuni e precauzione hanno indotto Guido Poma a riproporre la formazione vincente nella seconda gara di Iglesias. Desimoni, Koutsoyanopulos e Gonzalez hanno composto la linea degli esterni, Covati e Sambucci sono stati schierati a difesa degli angoli con Battioni e Talevi a formare la combinazione del doppio gioco. Mineo si è posizionato nel catcher box a ricevere i lanci del debuttante Luca Capellano.

Dall'altra parte il manager Marchi si è inizialmente affidato ai lanci di Trevisan con Gastaldi ricevitore, Guadagnino in terza base, Nardi in seconda, Zanichelli in prima e Minari interbase.

Esterni Ferrari, Guareschi e Friggeri con Onceanu designato.

Capellano ha iniziato la partita con il piglio del veterano eliminando consecutivamente i primi sette battitori affrontati mentre il line-up dei campioni d'Europa ha iniziato a fare la voce grossa fin dal primo attacco. Koutsoyanopulos, Desimoni e Gonzalez hanno aperto la frazione con tre singoli consecutivi e Astorri ha battuto a casa il primo punto della serata con una volata di sacrificio. Le successive basi per ball concesse a Mineo e Sambucci, unite a due lanci pazzi e ad un singolo di Talevi, hanno consentito ai padroni casa di chiudere la prima ripresa in vantaggio per 4 a 0.

Il quinto punto si è materializzato al secondo inning. Trevisan ha concesso una valida a Koutsoyanopulos ed ha lanciato quattro ball a Desimoni prima di essere rilevato da Joel Baez. Il nuovo pitcher del Poviglio ha subito una volata di sacrificio da Gonzalez ma poi ha chiuso la ripresa con discreta sicurezza.

Musica ben diversa al terzo inning. Baez ha manifestato problemi di controllo concedendo quattro arrivi gratuiti in base a Talevi, Covati, Koutsoyanopulos e Gonzalez intervallati da un profondo doppio a sinistra di Battioni: il Parma Clima ha allungato fino al 7 a 0 ed ha costretto la panchina ospite a sostituire Baez con Sassi. Anche il terzo lanciatore del Poviglio non è risultato efficace: Astorri ha prodotto l'otto a zero ricevendo quattro ball, Mineo ha battuto a casa altri due punti con un singolo al centro e Sambucci ha fissato il parziale sull'undici a zero con una volata di sacrificio.

La partita non ha più avuto storia. Il Poviglio ha prodotto la prima valida al quarto inning con Zanichelli mentre il Parma Clima ha continuato a mettere punti sul tabellone fino allo scontato epilogo con l'applicazione della mercy rule alla metà della settima ripresa.