Pomeriggio di follia a Vicenza: tifosi del Lecce lanciano un petardo, portiere e raccattapalle 15enne in ospedale

Pomeriggio di emozioni calcistiche e violenza allo stadio Menti, con il gol vittoria segnato da Ranocchia al 13' di recupero (dei 14' concessi dall’arbitro) che regala ancora sogni di salvezza al L.R.Vicenza. Mentre il Lecce, pronto a festeggiare la promozione in serie A, rischia lo 0-3 a tavolino e dovrà affidarsi agli ultimi 90' per conquistare i tre punti decisivi contro il già retrocesso Pordenone.

La partita, pur delicata per entrambe le squadre, si è trasformata in pomeriggio di autentica follia quando una bomba carta lanciata dal settore ospiti ha ferito il portiere di casa, Nikita Contini, e un raccattapalle di 15 anni. Trasportati in ambulanza all’ospedale, le loro condizioni sembrano essere tranquillizzanti. Un altro raccattapalle è rimasto contuso dopo essere stato travolto dal 'mucchiò di giocatori e dei panchinari pugliesi, andati a festeggiare l’autore del vantaggio, Strefezza, che ha divelto 25 metri di cartelloni pubblicitari. Proprio in quel momento, al 24' st, è successo l'impensabile. Una bomba carta (poco prima ne erano state lanciate altre due) finisce in mezzo all’area ed esplode vicino al portiere biancorosso, che stramazza al suolo. Attimi di paura perchè i compagni si sbracciano e chiedono i soccorsi. Poi intervengono i sanitari e l’estremo difensore esce in barella tenendosi la mano tra il collo e la spalla.

Quella che ricomincia, dopo quasi un quarto d’ora di stop, sembra un’altra partita. Il Vicenza, trascinato da un pubblico da serie A (oltre 10 mila tifosi) ci crede e ribalta il match nel recupero: al 48' Meggiorini fallisce un rigore ma su indicazione del Var il penalty viene fatto ripetere e Diaw non sbaglia. Al 58' la sciabolata da 25 metri di Ranocchia. Disperati i giocatori pugliesi, usciti in lacrime dal campo. C'è ora da capire dove e in che condizioni sarà giocata Lecce-Pordenone venerdì prossimo: si preannuncia mano dura del giudice sportivo, con probabile la squalifica del campo o l'obbligo di disputare il match a porte chiuse. Il gol di Ranocchia, quando tutte le altre partite erano già finite, ha ribaltato molte situazioni, in testa e in coda di un torneo che darà i verdetti e i pass play-off e play-out solo all’ultima giornata.