Volley B2 donne, il Galaxy Inzani domina a San Giorgio. Ora i play out

Terzo successo di fila, secondo in trasferta, per il Galaxy Inzani che chiude la regular season del campionato di B2 femminile di pallavolo imponendosi con un netto 3-0 (17-25, 17-25, 9-25) sul campo del San Giorgio.

Per Ciarlini e compagne, è una vittoria che vale oro: con la contemporanea sconfitta di Marudo a San Damaso, infatti, le gialloblu agganciano proprio le lodigiane a quota 28 in classifica, guadagnandosi in questo modo la possibilità di giocarsi la salvezza (proprio contro Marudo) ai play-out.

V.R.