Cagliari, esonerato Mazzarri: arriva Agostini. 10 le panchine saltate

Ora è ufficiale: Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano è stato esonerato a seguito della sconfitta interna con il Verona, la settima nelle ultime otto gare. Al suo posto, per le ultime tre giornate di campionato, ci sarà molto probabilmente Alessandro Agostini, ex difensore rossoblù e in questa stagione allenatore della Primavera, ma sull'avvicendamento si attende ancora la conferma da parte del club. Mazzarri era subentrato a Leonardo Semplici, esonerato dopo tre giornate di campionato.

Con l’annuncio ufficiale da parte del Cagliari, Walter Mazzarri è il decimo allenatore a salutare una panchina del campionato di calcio di Serie A nel corso dell’attuale stagione (mancano solo tre giornate all’epilogo). L'ultimo, prima dell’allenatore dei sardi, lo scorso 27 aprile, era stato Paolo ZANETTI, tecnico del Venezia, sostituito da Andrea SONCIN, che ieri ha esordito con una sconfitta.

Prima di lui era toccato a Stefano COLANTUONO, esonerato dalla Salernitana per far posto a Davide NICOLA: una scelta, quella dei campani, che si è rivelata azzeccata, visto che i granata sono ancora ancora in piena lotta per la salvezza grazie a una serie di risultati positivi ottenuti nelle ultime giornate. Prima di Colantuono, a lasciare una panchina della massima serie, il 17 gennaio, era stato Roberto D’AVERSA (Sampdoria), che il giorno stesso aveva richiamato sulla propria panchina Marco GIAMPAOLO. Due giorni prima, sempre a Genova, ma sulla sponda rossoblù, era toccato all’ex attaccante ucraino Andriy SHEVCHENKO, sostituito dal tedesco Alexander BLESSIN, dopo il 'nò pronunciato da Bruno Labbadia.

Il 7 dicembre scorso l’Udinese ha esonerato Luca GOTTI, affidando la guida tecnica della prima squadra a Gabriele CIOFFI, una nomina a 'interim' che ancora resiste. I primi cambi di panchina in A sono entrambi successivi alla 3/a giornata: Leonardo SEMPLICI del Cagliari ed Eusebio DI FRANCESCO del Verona, sostituiti rispettivamente da Walter Mazzarri e da Igor TUDOR. Ancora la Salerniatana, dopo l’8/a giornata, aveva licenziato Fabrizio CASTORI per ingaggiare Colantuono.

Davide BALLARDINI ha terminato la quarta esperienza al Genoa dopo la 12/a giornata. Per rimpiazzarlo era stato scelto l’ex Pallone d’Oro, Shevchenko.