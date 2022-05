In Italia il 98% dei calciatori si è vaccinato contro il Covid-19. La percentuale è stata resa nota dal presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, in conferenza stampa al termine dell’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Calciatori. «Siamo stati la categoria più vaccinata in Italia, se il nostro Paese si fosse vaccinato al 98% avremmo risolto prima e meglio i problemi di convivenza con le varie ondate - le sue parole -. Tra controlli e tamponi, è stato un sacrificio economico importante quello che il nostro sistema ha dovuto sopportare. E’ stato un comportamento davvero responsabile da parte di atleti e atlete che ci ha permesso di essere tra i mondi che meglio hanno saputo reagire e convivere con il Covid».