Cremonese in serie A dopo 29 anni, promosso anche il Lecce. Monza ai playoff

Promozione diretta in serie A per il Lecce e per la Cremonese. Il Monza - sconfitto in casa del Perugia - va ai playoff. Sono questi i verdetti dell’ultima giornata del campionato di serie B.

Con i brianzoli ai playoff promozione vanno anche Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. L’Alessandria retrocede in serie C, mentre vanno ai playout Cosenza e Vicenza.

Cremonese: dalla salvezza alla serie A (dopo 29 anni)

Un anno e mezzo di lavoro per passare dalla salvezza alla serie A. Era il dicembre 2020 quando la Cremonese gettò le basi di un successo che ha riscritto la storia grigiorossa 29 anni dopo l’ultima impresa. Il proprietario Giovanni Arvedi inserì nell’organigramma un uomo di calcio navigato e appassionato come Ariedo Braida che a sua volta, al posto di Pierpaolo Bisoli, affidò la squadra a Fabio Pecchia. Era il dicembre 2020. La visione di calcio del tecnico di Formia plasmò la Cremonese che dal penultimo posto in classifica cominciò a scalare posizioni fino a tagliare una salvezza tranquilla. La scorsa estate l’arrivo di Simone Giacchetta come nuovo direttore sportivo si è rivelata una scommessa vinta. Al debutto in B, il dirigente aveva presentato ai nastri di partenza una Cremonese relativamente giovane che avrebbe dovuto intraprendere un percorso di crescita. Dopo due salvezze stentate, la squadra grigiorossa avrebbe dovuto dimostrare di poter competere contro chiunque. Le prove incoraggianti, al di là dei risultati, hanno lentamente fatto breccia nei cuori dei tifosi, Pecchia ha saputo trasmettere una cultura della prestazione che passo dopo passo ha proiettato la Cremonese ai primi posti della classifica. Nelle ultime giornate i grigiorossi si sono spartiti con il Lecce le prime due posizioni, poi il doppio crollo che avrebbe potuto compromettere tutto.