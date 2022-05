Il Parma Clima fa il bis nel derby: Oltretorrente battuto in gara 2 per 5-0

Vittoria per il Parma Clima anche nel secondo confronto con l'Oltretorrente. I ragazzi di Guido Poma hanno superato l'Oltretorrente con il finale di 5 a 0 in una gara che è rimasta in equilibrio fino alla quinta ripresa. Lanciatore vincente un eccellente Alex Diaz, rilevato nelle ultime riprese da Habeck e Contreras. In attacco il Parma Clima ha realizzato undici battute valide contro le due degli avversari: migliori nel box il solito Gonzalez (3 su 4), Astorri (2 su 4) e Talevi (2 su 4).

La cronaca

Ancora una volta la pioggia ha costretto gli arbitri a ritardare l'inizio del match e gli addetti alla manutenzione del campo a prodigarsi per ripristinare il terreno di gioco. La gara, inizialmente prevista per le 20, ha preso il via alle 21.15 con l'atteso duello tra Alex Diaz per il Parma Clima e Angel Duno per l'Oltretorrente. Guido Poma ha presentato lo stesso ordine di battuta del match pomeridiano con lo switch tra Sambucci e Astorri nei ruoli di prima base e battitore designato.

Molto diversa invece la formazione dell'Oltretorrente che si è presentata in campo con Ragionieri ricevitore, Spagnolo prima base, Ghidoni in seconda, e i fratelli Pomponi interbase e terza base.

Rosales è stato schierato esterno centro con Bianchi e Catellani ai lati e con Lori battitore designato.

La pioggia ha ripreso a cadere proprio in occasione del <playball> dell'arbitro Delicati ma le squadre hanno comunque iniziato l'incontro nonostante lo spegnimento della torre delle luci dietro l'esterno destro.

La prima occasione si è presentata al Parma Clima al secondo inning. Con due eliminati Astorri e Talevi, entrambi autori di un singolo, sono arrivati rispettivamente in terza e seconda base ma la successiva battuta di Flisi, una potente linea, è finita direttamente nel guanto del seconda base Ghidoni.

Il primo errore di giornata, commesso al terzo inning, è costato molto caro all'Oltretorrente. Koutsoyanopulos ha beneficiato di un errore di Michele Ghidoni per raggiungere la prima base, ha rubato la seconda ed ha completato il giro delle basi in occasione di un profondo doppio a sinistra del mancino Gonzalez. Pochi istanti dopo la difesa gialloblu si è riscattata con una spettacolare presa in tuffo dell'esterno centro Manghi, subentrato a Ragionieri, che ha negato ad Astorri una battuta da extrabase.

Dall'altra parte Alex Diaz ha chiuso la porta agli attacchi degli ex compagni di squadra limitandosi a concedere una base ball al terzo battitore affrontato, infilando successivamente dieci eliminazioni consecutive e mettendo a segno sette strikeout in soli quattro inning.

All'inizio della quinta ripresa Rosales ha ottenuto la prima valida ospite, un doppio a sinistra che a molti ha dato l'impressione del fuoricampo: la palla ha però colpito la parte superiore dei materassi di recinzione e il catcher venezuelano si è dovuto accontentare di una battuta da due basi. Diaz non si è scomposto ed ha bloccato la corsa del connazionale con due strikeout e costringendo Lori a mettere in gioco una corta volata facilmente amministrata da Talevi.

Al cambio di campo i padroni di casa hanno segnato il secondo punto di serata sfruttando nuovamente un errore difensivo. Francesco Pomponi ha sbagliato un'assistenza concedendo a Battioni un comodo e gratuito arrivo in seconda: a far segnare l'interbase del Parma Clima hanno poi contribuito un lancio pazzo e una volata di sacrificio di Desimoni.

I campioni d'Europa non si sono accontentati e nel corso dello stesso attacco hanno costruito un altro punto, il primo guadagnato contro Duno, con tre singoli consecutivi di Gonzalez, Astorri e Mineo.

All'inizio della sesta ripresa Habeck ha rilevato l'ottimo Diaz (vincente, nessun punto concesso, una valida, una base ball, nove strikeout) e, come il collega, ha iniziato a macinare eliminazioni in serie con l'aiuto della propria difesa.

L'ingresso in campo del veterano Montes in sostituzione di Duno (tre punti, un pgl, sette valide, cinque strikeout) ha permesso al Parma Clima di allargare il proprio vantaggio fino al 5 a 0 nel corso di un sesto attacco da due punti. Talevi e Flisi si sono prodotti in due doppi consecutivi mentre Desimoni ha ottenuto la seconda volata di sacrificio della propria serata.