Il grande tennis va in scena a Montechiarugolo

Dal 12 al 19 giugno 2022, il Tennis Club President di Montechiarugolo ospiterà l’Emilia-Romagna Tennis Cup,

torneo ATP Challenger 125 di singolare e doppio maschile.

L'ATP Tour è il circuito professionistico mondiale di tennis maschile organizzato dall’Association of Tennis Professionals,

composto da tornei di differente levatura internazionale.

L’evento, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, rappresenta un grande

volano per il territorio e richiamerà tennisti provenienti da tutto il mondo, dando vita a un torneo dall’altissimo livello

tecnico.

L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la

valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Società titolare dei diritti ed organizzatrice del torneo è Master Group Sport, azienda leader in Italia nello Sport

Marketing che, dal 1996, collabora con le principali istituzioni nell’organizzazione dei più importanti eventi sportivi e

lavora a fianco delle aziende nel mondo delle sponsorizzazioni.

“Siamo orgogliosi di presentare l’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 di grande prestigio, e di fare il

nostro ingresso nella scena tennistica internazionale” – dichiara Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master

Group Sport. “Dopo i successi nell’organizzazione di altri grandi eventi sportivi, nel calcio, nella pallavolo e nel basket,

siamo pronti per questa nuova avventura. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna e il Tennis Club President per il

sostegno e per il continuo supporto”.

Fondato nel 1974, il Tennis Club President rappresenta oggi uno dei circoli più prestigiosi del territorio emiliano, già

teatro degli Internazionali di Tennis Emilia-Romagna e di una tappa del circuito ATP 250. A partire da domenica 12

giugno, con la giornata dedicata alle qualificazioni, ospiterà i più importanti tennisti della scena internazionale, tra i

primi 100 del ranking.

Fabio Rossi, Direttore del Tennis Club President e del torneo Emilia-Romagna Tennis Cup: “Un Challenger 125 è un

evento di grande prestigio. Al President siamo tutti in fibrillante attesa di ricevere gli atleti che parteciperanno all’EmiliaRomagna Tennis Cup. È un grande motivo di orgoglio confermare la nostra presenza a questi livelli per il quarto anno

consecutivo, così come è di grande stimolo collaborare con una grande azienda come Master Group Sport, leader

indiscusso nel campo del management sportivo e nell’organizzazione di eventi. Un doveroso ringraziamento anche alla

Regione Emilia-Romagna nella figura del Presidente Bonaccini e del Dott. Giammaria Manghi che, attraverso lo sport,

stanno facendo grandi cose per valorizzare il nostro bellissimo territorio”.

L’Emilia-Romagna Tennis Cup andrà a porsi in calendario come prologo di Wimbledon, uno degli appuntamenti tennistici

più importanti dell’anno. Il tabellone singolare sarà composto da 32 giocatori e quello doppio sarà formato da 16 coppie.

Da oggi è possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al

seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/atp-challenger-tour/3027

Domenica 12 giugno (Qualificazioni) Ingresso gratuito

Da lunedì 13 a giovedì 16 (1° turno, 2° turno, Ottavi) €15,00

Venerdì 17 (QF) €20,00

Sabato 18 (SF e Finale Doppio) €25,00

Domenica 19 (Finale Singolare) €30,00

Under 4 gratuito (senza posto assegnato) | under 12 ridotto 30%

Abbonamento sabato 18 e domenica 19 giugno €45,00