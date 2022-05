Il pilone reggiano Daniele Rimpelli rinnova per altri due anni con le Zebre

Altra bella notizia di progettualità futura per le Zebre che si assicurano per i prossimi due anni il talento e la consolidata esperienza internazionale di Daniele Rimpelli, pilone sinistro reggiano che proprio lo scorso anno ha debuttato con la Nazionale Maggiore a coronamento del positivo percorso di crescita con la franchigia federale.

Le dichiarazioni del pilone sinistro Daniele Rimpelli, al suo secondo rinnovo con le Zebre Rugby: “Ringrazio la società per la fiducia, spero di poterla ricambiare mostrando il contributo che posso dare in campo. E’ stato un anno difficile a causa dell’infortunio e di diversi stop stagionali, ma sono pronto e motivato per tornare a pieno regime. Siamo una squadra in crescita che ha mostrato dei bei segnali di miglioramento in quest’ultima parte dell’anno. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione con i tanti nuovi giocatori che entreranno in rosa, con l’obiettivo di confermare questo trend positivo di crescita ed essere competitivi contro chiunque”.

Nato a Reggio Emilia il 23 giugno 1997, Daniele Rimpelli è un prodotto del Valorugby Emilia, storico club reggiano che proprio domenica scorsa ha perso di un soffio la semifinale di ritorno del massimo campionato italiano Peroni TOP10 in casa del Rovigo. Il giovane n° 1 percorre tutta la trafila delle giovanili dei diavoli, indossando anche i colori delle Nazionali U17, U18 e U19 prima di debuttare nel campionato nazionale di Serie A con l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, all’epoca di stanza a Parma.

Ritorna nella città ducale dopo aver trascorso due proficue stagioni in Eccellenza ed essersi laureato campione d’Italia nel 2017 col Rugby Calvisano. Unitosi alla rosa dei gialloneri nell’estate del 2016, Rimpelli è sceso in campo in più di 30 partite con i bresciani, guadagnandosi persino la convocazione col XV del Nord Ovest in qualità di permit player ed esordendo in campionato celtico il 25 febbraio 2018 al Lanfranchi contro i Cardiff Rugby. Daniele, in pianta stabile alle Zebre dal 2018, vanta 56 apparizioni e una meta segnata con la franchigia federale; a dispetto della giovane età, è uno dei giocatori con più presenze nella rosa del club che si sta pian piano costruendo per il prossimo anno. Per il 24enne anche un cap con l’Italia, collezionato il 6 febbraio 2021 a Roma nel primo turno del Sei Nazioni contro la Francia.

La scheda di Daniele Rimpelli, pilone delle Zebre Rugby:

Nome: Daniele Rimpelli

Nato a: Reggio Emilia il 23/06/1997

Altezza: 187 cm

Peso: 118 kg

Ruolo: pilone sinistro

Honours: Italia, Italia U20, U19, U18, U17

Caps: 1

Presenze in Guinness PRO14: 44

Presenze in EPCR Champions Cup: 0

Presenze in EPCR Challenge Cup: 12

Club Precedenti: Rugby Calvisano, Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, Valorugby Emilia

Instagram: @il_rimpo