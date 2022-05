1-2 al Tricolore: la corsa alla Serie B della Reggiana si ferma ai quarti. Avanti la Feralpi Salò

Un uno-due di Miracoli (che si somma all'unico gol di Guerra all'andata) al 34' (rigore) e al 35', in un primo tempo praticamente a senso unico per la Feralpi Salò, a cui la Reggiana ha risposto solo con un gol di Cremonesi in avvio del secondo tempo al 48'. Granata che nella seconda frazione hanno reagito meglio, con un avvio più brilante per poi spegnersi lentamente. La Reggiana ha colpito una traversa e la Feralpi un palo, ma i granata lamentano la mancata concessione di due rigori. Espulso Cremonesi. La Reggiana si ferma ai quarti dei playoff, va avanti invece la Feralpi.